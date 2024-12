Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte (Isarvorstadt)

Samstag, 30. November 2024, 20.39 Uhr

Lindwurmstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend auf der Lindwurmstraße ereignet. Zwei Schwerverletzte mussten mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Pkw gerettet werden.

Ein BMW und ein Mercedes stießen bei einem Verkehrsunfall zusammen. Der BMW wurde dabei über den Randstein auf den Gehweg geschleudert und kam dort zum Stehen. Ein weiteres Fahrzeug prallte gleichzeitig auf den Mercedes.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes eilten zur Unfallstelle und versorgten die Unfallbeteiligten. Um die beiden schwer verletzten Pkw-Insassen im BMW patientenschonend retten zu können, wurde bei dem Unfallfahrzeug mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät das Dach entfernt. Anschließend wurden der 26-jährige Fahrer und die 23-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug gerettet. Beide wurden in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert. Die anderen am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt und konnten nach einer Sichtung durch den Notarzt an der Unfallstelle verbleiben.

Nach der technischen Rettung der Verletzten nahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr München ausgetretene Betriebsstoffe auf. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Lindwurmstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

