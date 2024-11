FW-M: Pkw in Vollbrand (Obermenzing)

München (ots) - Donnerstag, 28. November 2024, 20.45 Uhr Wilhelm-Riehl-Straße Beim Spielen ist am Donnerstagabend ein junger Labrador in einer Glastüre eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten das Tier aus seiner Notlage. Beim Spielen an einer großen Glastüre mit Softclose klemmte sich der noch sehr junge Labrador die Pfote ein, als sich die Glastüre langsam schloss. Um das Tier nicht noch mehr zu verletzen, ...

