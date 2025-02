POL-GF: Gefährliches Überholen

Hankensbüttel (ots) - Am gestrigen frühen Nachmittag ereignete sich in Hankensbüttel ein schwerer Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 41 Jahre alter Mann mit einem LKW-Gespann auf der Wittinger Straße in Richtung Ortsmitte. Im Bereich der Einfahrt in den Kreisel an der Steimker Straße, Johannsenstraße und Celler Straße geriet ein 90-jähriger Pedelec-Fahrer aus bislang unklarer ...

