POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel - Alpen - Polizeibeamte nehmen drei Tatverdächtige nach Einbruch vorläufig fest

Wesel (ots) - Am Dienstag, den 26.11.2024, gegen 17.40 Uhr, kam es in einem Wohnhaus an der Provinzialstraße in Hamminkeln-Wertherbruch zu einem Brand einer Sauna. Das Feuer im Anbau des Hauses griff auf das Dach über und das Innere des Anbaus brannte vollständig aus. Die drei Wohnungen im Haupthaus blieben nach dem Brand weiterhin bewohnbar. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur ...

