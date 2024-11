Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger

Wesel (ots)

Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der Düsseldorfer Straße in Moers ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 76-jährige Frau aus Moers befuhr mit ihrem PKW den Länglingsweg und bog nach links auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Duisburg ab. Ein 78-jähriger Fußgänger aus Moers beabsichtigte die Düsseldorfer Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger schwerverletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung eines speziellen Unfallaufnahme-Teams aus Kleve. Die Straßensperrung wurde gegen 21:30 Uhr aufgehoben.

