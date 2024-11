Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizeibeamte nehmen zwei junge Frauen vorläufig fest

Rheinberg (ots)

Am Montag gegen 13 Uhr haben zwei junge Frauen versucht, in ein Haus an der Büdericher Straße einzubrechen.

Einer Nachbarin fielen gegen 12.45 Uhr zwei junge Frauen auf dem Gehweg der Büdericher Straße auf. Als sie nach einem Einkauf gegen 13 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrte, beobachtete sie, wie diese beiden Frauen versuchten, ein Fenster aufzubrechen. Da die Tatverdächtigen merkten, dass sie beobachtet werden, flüchteten sie zu Fuß Richtung Drüpter Straße. Ein Bewohner des Hauses, in das die Frauen einbrechen wollten, beobachtete ebenfalls, wie die Frauen vom Tatort wegrannten. Ihm waren die Frauen bereits morgens aufgefallen, als sie auf einer Bank gegenüber seines Hauses saßen.

Polizeibeamte stellten Hebelmarken an einem Fenster des Hauses und an der Holzgartentür fest. Ihnen gelang es, die beiden Tatverdächtigen auf der Straße "Im Stellekamp" vorläufig festzunehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Insbesondere konnte die Identität und das Alter der Tatverdächtigen bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden.

DF (Ref-Nr. 241125-1330)

