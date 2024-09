Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermehrte Kfz-Einbrüche

Erfurt (ots)

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch wurden im Erfurter Stadtgebiet zwölf Einbrüche in Autos und Transporter durch die Polizei aufgenommen. Hierbei schlugen unbekannte Täter jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und stahlen u. a. eine Smartwatch, ein Tablet, Dokumente und Zigaretten im Wert von etwa 2.500 Euro. Dabei verursachten sie einen deutlich höheren Sachschaden an den Scheiben in Höhe von circa 6.000 Euro. Die Polizei warnt dringend davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen, da man so selbst die Anreize für die Täter schafft. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell