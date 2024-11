Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel - Polizeibeamte nehmen vier mutmaßliche Einbrecher fest

Alpen (ots)

Am Montag um 4.30 Uhr haben vier mutmaßliche Diebe - drei Männer und ein Junge - einen Einbruch in ein Computergeschäft an der Lindenallee verübt. Eine Anwohnerin nahm verdächtige Geräusche war und sah, wie vier Personen die Schaufensterscheibe des Geschäfts eintraten. Die Personen kamen mit Ware wieder aus dem Geschäft heraus.

Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, beobachteten sie, wie die Tatverdächtigen auf der Straße "Zum Wald" Diebesgut in den Kofferraum eines Autos einluden. Als die Männer die Polizeibeamten sahen, flüchteten sie mit einem Kraftfahrzeug. Die Beamten verfolgten die mutmaßlichen Diebe, verloren sie aber zwischenzeitlich aus den Augen. Im Kreuzungsbereich Ulrichstraße/Schulstraße kam der Fluchtwagen von der Straße ab und landete in einem Feld. Die Tatverdächtigen entdeckten die Beamten nicht mehr.

Im Zuge der weiteren Fahndung stoppten Beamte dann auf der Schulstraße ein anderes Fahrzeug mit drei Insassen. Eine weitere Person fiel ihnen auf dem Reekwall auf. Die Beamten nahmen die vier Tatverdächtigen fest. Bei ihnen handelt es sich um vier Rumänen im Alter von 26, 15, 19 und 22 Jahren.

Da gegen sie kein dringender Tatverdacht besteht, wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, entlassen.

