Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar A81/ Lkr. Rottweil) Lastwagenfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht (14.10.2024)

Sulz am Neckar A81 (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Montagabend, der auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstelle Sulz am Neckar und Empfingen passiert ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Toyota Lexus war gegen 18.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und wollte einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Lastwagen mit Anhänger überholen. Als er sich unmittelbar vor dem Fahrzeugheck des Anhängers befand, wechselte der unbekannte Lastwagenfahrer auf die linke Fahrspur. Der 37-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Vorwegweiser. Zu einer Berührung mit dem Lastwagen kam es nicht. Der unbekannte Fahrer der Kombination setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, zu melden.

