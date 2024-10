Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Hauswand (11.10.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Glücklicherweise unverletzt ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5512 zwischen Glatt und Sulz am Freitagabend geblieben. Kurz vor Mitternacht war der 18-Jährige mit einem VW Golf von Glatt in Richtung Sulz unterwegs. In einer Rechtskurve trat plötzlich Nebel auf und er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab, geriet ins Schleudern und rutschte unkontrolliert über ein Kiesbett. Infolgedessen kollidierte der junge Mann mit einer Hauswand einer Scheune. Am VW entstand durch die Kollision ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ein Schaden am Gebäude ist nach derzeitigen Stand nicht entstanden. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst.

