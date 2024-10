Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil A81) Aquaplaningunfall auf der Autobahn 81 (13.10.2024)

Rottweil A81 (ots)

Über 14.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, den ein Autofahrer am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen verursacht hat. Ein 30-jähriger Fahrer eines BMW geriet mit seinem Auto auf der nassen Straße ins Schleudern, kam in der Folge nach links von der Straße ab und krachte in die Mittelschutzleitplanke. Anschließend blieb der Wagen mittig auf der Straße stehen. Der Autofahrer verletzte sich glücklicherweise bei dem Unfall nicht. Der demolierte BMW, an dem ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

