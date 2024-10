Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.RW/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich der Kreisstraße 5540/ Stettener Straße (12.10.2024)

Zimmern o.RW (ots)

Am Samstag, gegen 16 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Kreisstraße 5540/ Stettener Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen sich leicht verletzten und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstanden ist. Ein 31-jähriger Fahrer eines Fiat Stilo war auf der Stettener Straße unterwegs und fuhr in die Einmündung zur K 5540 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf eines 43-Jährigen, der auf der K 5540 von Flözlingen herkommend in Richtung Autobahn 81 fuhr. Beide Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten diese in eine Klinik. Im VW befanden sich zudem ein Baby und ein zweijähriges Kind. Auch diese wurden vorsorglich zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. An den beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund je 5.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um diese.

