Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Café- Polizei sucht Zeugen (12.10.2024)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Café in der Königstraße. Am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu den Innenräumen der Gastronomie. Eine Mitarbeiterin entdeckte zunächst eine männliche Person, die sich hinter der Theke aufhielt. Zwei weitere waren im Verkaufsraum. Die Frau sprach die Einbrecher an, woraufhin die Drei die Flucht nach derzeitigen Stand ohne Beute über den Wintergarten ergriffen. Der Polizei wurde der Vorfall erst mehrere Stunden später bekannt.

Dieser liegt nun die folgende Beschreibung vor: alle drei Männer waren komplett dunkel gekleidet und sie trugen FFP2 Masken, sie waren auffallend schlank und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß. Die Kapuzen ihrer Pullover hatten sie über den Kopf gezogen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Königstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell