POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt ein Auto in der Theodor-Heuss-Straße- Polizei bittet um Hinweise (12./13.10.2024)

Sulz am Neckar-Renfrizhausen (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag, im Zeitraum zwischen 5.15 Uhr und 6.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Kirchberg" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Haustür Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Dort durchwühlten sie diverse Behältnisse und ...

mehr