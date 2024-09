Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Moritzstraße - Sonntag, 08.09.2024, 01:20 Uhr: Am Rande des Altstadtfests kam es in den frühen Morgenstunden des 08.09.2024, gegen 01:20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Moritzstraße in Bad Gandersheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlug zunächst eine 22-jährige Einbeckerin einer 20-jährigen Frau aus dem Raum Katlenburg und einem 24-jährigen Mann aus Bad Gandersheim in das Gesicht und beleidigte diese. Anschließend wurde der 24-jährige Bad Gandersheimer von zwei männlichen Begleitern der Schlägerin zu Boden gestoßen und weiter geschlagen. Hierdurch verletzte er sich leicht. Die Identität von einem der männlichen Begleiter ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden mehrere Strafverfahren (u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung) eröffnet. Zeuginnen und Zeugen, die zu dem Tatgeschehen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der folgenden Rufnummer bei der Polizei Bad Gandersheim oder einer sonstigen Polizeidienststelle zu melden (at). Tel.: 05382 95390

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell