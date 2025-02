Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Alkohol und Drogen am Steuer

Flettmar/ Wahrenholz (ots)

Am Morgen des gestrigen Donnerstags wurden zwei Beamte der Polizei Meinersen in Flettmar auf einen Skoda Octavia aufmerksam. Die Hauptuntersuchung war bereits seit fast einem Jahr überfällig. Die Beamten stoppten die Fahrt und kontrollierten das Fahrzeug und den 33 Jahre alten Fahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest reagierte positiv auf mehrere Stoffgruppen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Ein Strafverfahren wurde am Donnerstagabend gegen einen 70-Jährigen eingeleitet. Der Mann war einem anderen Autofahrer durch Schlangenlinien auf der Lindenstraße in Wahrenholz aufgefallen. Die alarmierten Beamten der Polizei Wesendorf trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell