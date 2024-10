Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Versuchter Einbruch - Täter scheitern an Einbruchssicherung

Recklinghausen (ots)

Im Zeitraum vom 10. Oktober (00:00 Uhr) bis zum 22. Oktober (13:47 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Souterrainwohnung an der Hubertusstraße einzudringen. Die Tatverdächtigen hebelten an einem Doppelflügelfenster auf der Rückseite des Hauses, blieben jedoch aufgrund der vorhandenen Einbruchssicherungen ohne Erfolg.

Wer an diesen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo melden.

Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Und: Schließen Sie Ihre Haustür immer ab, wenn sie weggehen/wegfahren, lassen Sie die Tür nicht einfach nur ins Schloss fallen. Machen Sie außerdem immer alle Fenster zu - gekippte Fenster sind leicht zu öffnen. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-vor-einbrechern

