POL-RE: Waltrop: Tankstelle überfallen - Tatverdächtiger festgenommen (Nachtrag)

Recklinghausen (ots) - Am frühen Montagabend (21. Oktober, ca. 18 Uhr) kam es zu einem Handydiebstahl aus einem Ladenlokal auf der Hochstraße in Gladbeck. Vier bislang unbekannte Jugendliche rissen vier Apple Smartphones aus der Halterung der Ausstellungsfläche und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen können die Jugendlichen wie folgt beschreiben: ...

mehr