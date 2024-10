Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verstärkte Kontrollen zur Radfahrsicherheit - Polizei legt Fokus auf Beleuchtung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

In Recklinghausen, Haltern am See, Datteln und Marl hat die Polizei am vergangenen Freitag (18.10.) zahlreiche Fahrrad- und Pedelecfahrende im Hinblick auf Verkehrssicherheit überprüft. Im Fokus stand diesmal die Beleuchtung. Darüber hinaus achteten die Polizeibeamtinnen und Beamten auch auf das Fahrverhalten der Radfahrer und Radfahrerinnen.

Insgesamt wurden 69 Verstöße bei Fahrrad- und Pedelecfahrenden festgestellt. In einigen Fällen war die Beleuchtung kaputt, funktionierte nicht richtig oder fehlte ganz.

"Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es enorm wichtig, dass Radfahrende gut sichtbar sind. Die Beleuchtung am Fahrrad ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern kann im Ernstfall Leben retten. Umso erschreckender ist es, wie viele Verkehrsverstöße meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feststellen mussten", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Unsere Kontrollen sollen darauf aufmerksam machen, dass die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmenden höchste Priorität hat."

Neben den Radfahrenden wurden auch Autofahrer bzw. Autofahrerinnen und vereinzelt E-Scooter-Fahrende kontrolliert. Auch hier wurden mehrere Verstöße festgestellt, darunter beispielweise Geschwindigkeitsüberschreitungen, Missachtung der Vorfahrt oder das Nutzen des Handys während der Fahrt. In den meisten Fällen blieb es bei Verwarngeldern, insgesamt mussten aber auch sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben werden.

Die Polizei Recklinghausen wird auch in Zukunft verstärkt auf die Verkehrssicherheit aller Beteiligten achten und plant weitere Kontrollen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell