POL-RE: Herten: Autofahrer nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte drei Tatverdächtige im Keller eines Mehrfamilienhauses. Er informierte die Polizei - die konnte zwei der Tatverdächtigen im Umfeld festnehmen. Insgesamt elf Keller wurden am frühen Montagmorgen (ca. 02:45 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf der Jungfernheide aufgebrochen. Ein Bewohner des Hauses ...

