LPI-G: Vermisstes Kind - Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung vom 26.05.2024, 19:46 Uhr

Altenburg (ots) - Altenburg: Feuerwehr und Polizei rückten gestern Nacht (26.05.2024), kurz vor 02:00 Uhr in die Teichpromenade aus, da dort ein Werbebanner an einem Zaun (Bereich eines Tennisclubs) in Flammen stand. Kurze Zeit später brannte ebenso eine leerstehende Garage im direkten Umfeld. Beide Brände wurden seitens der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen zum Glück nicht zu schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen nahm die Altenburger Polizei auf. Zeugen, welche ...

