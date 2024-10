Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Marl

Recklinghausen (ots)

Heute (21. Oktober) um 11.35 Uhr kam es zu einem Unfall mit verletzter Person. Eine 21- jährige Marlerin war mit ihrem Auto auf der Hervester Straße in Richtung Marl unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

