Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Handydiebstahl aus Ladenlokal in Gladbeck- Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagabend (21. Oktober, ca. 18 Uhr) kam es zu einem Handydiebstahl aus einem Ladenlokal auf der Hochstraße in Gladbeck. Vier bislang unbekannte Jugendliche rissen vier Apple Smartphones aus der Halterung der Ausstellungsfläche und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen können die Jugendlichen wie folgt beschreiben: 15-16 Jahre alt, alle ca. 1.70m groß Eine Person mit beigem Jogginganzug und längeren schwarzen Haaren, eine weitere Person sehr schlank mit Röhrenjeans bekleidet. Die anderen beiden Tatverdächtigen konnten nicht beschrieben werden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegengenommen.

