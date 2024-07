POL-HI: Verkehrsunfallflucht an der Autobahnanschlussstelle Hildesheim

Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub). Am 07.07.2024, in der Zeit zwischen 14:00 und 14:30 Uhr ist es in der Nähe des Parkplatzes zum Innerstebad zu einem Diebstahl gekommen. Eine ältere Dame ging mit ihrem Rollator von der Burgstraße über einen kleinen Fußweg zum Parkplatz des Schwimmbades. Dort kam es zu einem kurzen Gespräch mit einem jungen Paar samt Baby. Anschließend fehlte die Geldbörse aus dem Rollator der ...

mehr