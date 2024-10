Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Riegel vor! Sicher ist sicherer - Aktionswochenende zum Einbruchsschutz

Recklinghausen (ots)

Einbrecher sind das ganze Jahr über aktiv. Aber die dunkle Jahreszeit bietet den Tätern leider noch Vorteile. Schutz vor Entdeckung durch die Dunkelheit oder schnelle Erkenntnis darüber, ob Bewohner gerade zuhause sind. Um die Menschen zum Thema Einbruchdiebstahl zu sensibilisieren, hat sich die Polizei Recklinghausen für das kommende Wochenende einige Aktionen auf die Fahne geschrieben. Vom 25.10. - 27.10.2024 dreht sich bei der Polizei alles um das Thema "Riegel vor! Sicher ist sicherer".

Nach Corona sind die Einbruchzahlen wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr standen für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen 1.449 Wohnungseinbrüche in der Statistik. Im laufenden Jahr zeichnet sich, Stand September 2024, ein leichter Rückgang ab.

"Weniger Wohnungseinbrüche ist erst einmal ein gutes Signal, wir sprechen aber insgesamt von immer noch deutlich zu vielen Taten. Hinter jedem Wohnungseinbruch stehen Menschen, die verunsichert und oft mit Angst in ihre vier Wände zurückkehren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um auf die Möglichkeiten hinzuweisen, sich gegen Einbrecher zu schützen", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Was mich wirklich freut ist, dass für das laufende Jahr bislang die Aufklärungsquote für diese schwer zu klärenden Delikte gestiegen ist", so die Behördenleiterin weiter.

Prävention bleibt ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Einbrecher mit vielen Facetten. Die Polizei Recklinghausen wird am Aktionswochenende Fahrzeuge kontrollieren, um Hinweise auf reisende Täter zu bekommen. Als Fußstreife laufen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte durch Wohngebiete und hinterlassen Flyer an offenen oder gekippten Fenstern. Sie sind für Einbrecher wie eine Einladung. In drei Städten können sich die Menschen an Infoständen direkt mit der Polizei über das Thema Einbruchschutz unterhalten. Teilweise werden sie dabei von Handwerksfirmen unterstützt, die technische Schutzmöglichkeiten umsetzen (Termine siehe unten).

Im laufenden Jahr kommt eine weitere Maßnahme dazu. An der Castroper Straße in Datteln werden ein Jahr lang täglich Präventionstipps auf einer LED-Wand eingeblendet. Die Themen werden über das Jahr immer wieder wechseln. Gestartet wird mit Hinweisen zu Wohnungseinbruch und Taschendiebstahl. Die Straße wird täglich von tausenden Pendlerinnen und Pendlern befahren, so werden sehr viele Menschen erreicht.

"Prävention ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Die Möglichkeiten, die die Menschen haben um sich selber zu schützen, müssen immer wieder vor Augen geführt werden. Im Zusammenspiel mit unserer professionellen Polizeiarbeit und der Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern ergibt sich ein gutes Konzept gegen Kriminelle", erklärt Friederike Zurhausen.

Im Rahmen der Telefonberatung am kommenden Sonntag haben drei Anrufende die Chance auf eine Vor-Ort-Beratung durch die Polizei in den eigenen vier Wänden. Mitarbeitende aus dem Präventionskommissariat beraten dann direkt im eigenen Zuhause und zeigen ganz praktisch auf, was schon gut gesichert ist und wo der Schutz verbessert werden kann.

Hier ein Überblick über die Informationsveranstaltungen am kommenden Aktionswochenende:

Freitag, 25. Oktober 2024 - 09:00 - 13:00 Uhr: Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Haltern am See - Marktplatz

Samstag, 26. Oktober 2024 - 10:00 bis 14:00 Uhr: Informationsstand in Recklinghausen, Erlbruch/ Kaiserwall - vor Ort sind auch die Fachleute aus dem Netzwerk "Zuhause sicher" dabei.

Sonntag, 27. Oktober 2024 - 11:00 bis 16:00 Uhr: Telefonaktion/Beratung für all diejenigen, die aufgrund eigener Arbeitszeiten oder Verpflichtungen zu den Bürodienstzeiten der Polizei keine Zeit haben. Telefonkontakt unter der 02361 55 3344

Sie möchten sich ganz individuell von unseren Experten beraten lassen? Unter der 02361 55 3344 erreichen Sie unsere Einbruchschützer auch, wenn Sie gerne einen Termin vereinbaren möchten.

