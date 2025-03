Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Büroräume

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruch ist der Polizei am Sonntag aus der Straße "An der Galappmühle" gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 14 Uhr gewaltsam Zugang zu Büroräumen eines Vereins verschafft und die Schränke in verschiedenen Räumen durchwühlt und zerstört. Bisherigen Überprüfungen zufolge wurde nur ein kleiner Schranktresor entwendet. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 jederzeit entgegen. |elz

