Zum wiederholten Mal in kurzer Zeit brachen Unbekannte am Donnerstag in zwei Wohnhäuser in Illerkirchberg ein. In einem Fall blieb es beim Versuch.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5916186) waren Einbrecher in den vergangenen Tagen im Ortsteil Oberkirchberg unterwegs. Wie nun bekannt wurde, suchten die Unbekannten am Donnerstag in zwei weiteren Fällen Wohnhäuser im Ortsteil Oberkirchberg und in einem Fall in Unterkirchberg auf. In Oberkirchberg in der Bucher Straße schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe an der Terrasse ein. Anschließend entriegelten sie den Fenstergriff und stiegen ein. Im Innern wurden in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Auch begaben sich die Einbrecher auf ein Nachbargrundstück. Auf der Terrasse hatten wohl zwei Personen Tatvorbereitungen getroffen. Dabei sahen sie eine Kamera, die dort vom Hausbesitzer installiert worden war. Von der Überwachungskamera wohl abgeschreckt suchten die Einbrecher das Weite. Nicht so an einem Wohnhaus in Unterkirchberg. Im Lindenweg schlugen die Einbrecher auch eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Dort fiel den Dieben Schuck in die Hände. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Ulm die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Tel. 0731/188-0.

