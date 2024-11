Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Einbrecher am Werk

Am Donnerstag bemerkte ein Zeuge einen Einbrecher in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr meldete der Bewohner einen Einbrecher in seinem Wohnhaus im von-Brentano-Weg. Er war gerade heim gekommen und bemerkte den Einbrecher. Die Polizei rückte sofort mit zahlreichen Streifen an. Zwischenzeitlich flüchtete der Unbekannte in Richtung Schule. Von ihm existiert lediglich eine vage Personenbeschreibung. Er trug eine helle Jogginghose, eine dunkle Jacke und einen hellen Hoody. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte der Unbekannte die Terrassentür auf. Im Gebäude fand der Einbrecher wohl Bargeld. Die Polizei (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

