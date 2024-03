POL-WAF: Ostbevern. Diebstahl von Baustellenmaschinen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (05.03.2024) einen blauen 2er BMW in Ahlen angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen 05.45 Uhr und 14.00 Uhr auf einem Parkstreifen an der Beckumer Straße. Der Unbekannte stieß vorne links gegen das Auto und flüchtete. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr