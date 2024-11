Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanken fuhr ein Autofahrer am Donnerstag auf der A8 bei Merklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 5.30 Uhr. Der 45-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf der A8 in Richtung Stuttgart. Zwischen der Anschlussstelle Merklingen und Hohenstadt, bei km 145, war er auf dem linken Fahrstreifen bei starkem Regen wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Mercedes kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die mittleren Schutzplanken. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und schlitterte rund 100 Meter an den rechten Leitplanken entlang, ehe der Mercedes am rechten Standstreifen zum Stehen kam. Bei dem Aufprall blieb der Fahrer unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Pkw. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Straßenmeisterei Ulm war ebenfalls im Einsatz und richtete die niedergedrückten Schutzplanken wieder auf.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Um das Risiko eines Verkehrsunfalles durch Aquaplaning möglichst gering zu halten, sollten Autofahrer folgende Tipps befolgen:

- Die Reifen sollten immer ein ausreichendes Profil aufzeigen. (Hier sollte bei Sommerreifen auf 3 mm und bei Winterreifen auf 4 mm Profiltiefe geachtet werden!) - Ein zu niedriger Reifendruck verschlechtert das Fahrverhalten bei Nässe, deshalb ist dieser regelmäßig zu kontrollieren. - Um Aquaplaning zu vermeiden und einen kurzen Bremsweg zu garantieren, ist das Fahren mit angepasster Geschwindigkeit unabdingbar. - Beim Verlust der Bodenhaftung, gilt für Fahrer oder Fahrerin Ruhe zu bewahren. Um zu vermeiden, dass der Wagen im Moment der erneuten Kontaktaufnahme mit der Fahrbahn ins Schleudern kommt, auskuppeln anstatt bremsen (nicht bei Fahrzeugen mit ESP) und das Lenkrad geradeaus halten (falls es die Verkehrslage zulässt).

Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Sie empfiehlt zudem Fahrsicherheitstrainings, bei denen das richtige Verhalten in brenzligen Situationen gelernt werden kann.

