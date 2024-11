Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Rausch ohne Führerschein unterwegs

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer am Donnerstag in Ulm intus.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht fiel einer Streife ein Autofahrer in der Wielandstraße auf. Der ließ mehrmals den Motor aufheulen und gab wiederholt so stark Gas, dass die Reifen quietschten. Die Polizei kontrollierte den Fahrer auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige über 2 Promille intus hatte. Im Gespräch gab der Betrunkene an, er habe lediglich eine Probefahrt machen wollen. Da er keinen Führerschein hatte und das Auto zudem nicht zugelassen war, sieht er nun mehreren Anzeigen entgegen. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte bereits vor zwei Wochen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde.

