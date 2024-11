Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Region/ nördlicher Alb-Donau-Kreis - Einbrecher sind aktiv

Mehrere Einbrüche musste die Polizei am Mittwoch in der Region verzeichnen.

Ulm (ots)

(Westerstetten) Am Dienstag oder Mittwoch müssen die Einbrecher zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr an einem Wohnhaus im Uhlandweg gewesen sein. Dort versuchten die Unbekannten mit einem Werkzeug die Haustür aufzuhebeln. Die stabile Tür hielt stand. Deshalb schlugen die Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite ein. So gelangten sie ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Diebe fündig wurden, muss die Polizei noch ermitteln.

(Nellingen) In ein Wohngebäude in der Straße "Geislinger Linde" drangen die Unbekannten am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr ein. Die Täter schlugen ein Loch in ein Fenster und entriegelten es. Anschließend stiegen die Einbrecher ein. Im Innern suchten die Einbrecher nach Beute. Dabei übersahen sie wohl den Schmuck in einer Geldkassette. Ohne Beute verließen sie wieder den Tatort durch die Terrassentür. Gegen 17.15 Uhr hatte ein Zeuge wohl eine Verdächtige Person in Tatortnähe gesehen. Eine Beschreibung liegt allerdings nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

(Dornstadt) Am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr waren Einbrecher in einem Wohnhaus im Teilort Tomerdingen zu Gange. Im Hofäckerweg nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus. Über eine aufgehebelte Terrassentür begaben sie sich ins Gebäude. Schuladen und Schränke wurden herausgezogen und durchsucht. Ob den Einbrechern Wertvolles in die Hände fiel, muss die Polizei noch ermitteln.

(Lonsee) In gleich zwei Wohnhäuser in der Straße Am Nohl brachen Unbekannte zwischen 14 Uhr und 19.40 Uhr ein. In beiden Fällen schlugen die Einbrecher die Glasscheiben der Terrassentüren ein. Anschließend entriegelten sie die Türen und durchsuchten sämtliche Räume nach Beute. In einem Fall fanden sie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Polizei nahm in allen Fällen die Ermittlungen nach den Tätern auf und prüft nun Tatzusammenhänge. Es wurden Spuren gesichert und Befragungen durchgeführt. Der hinterlassenen Sachschäden betragen nach ersten Schätzungen mehr als das Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Ulm-Mitte unter der Tel. 0731/188-3312 entgegen.

Die Polizei fährt in der dunkleren Jahreszeit beispielsweise vermehrt Streife, um Einbrüche zu verhindern. Doch unabhängig davon kann jeder einen Teil zu seiner eigenen Sicherheit beitragen, wenn er diese Tipps beachtet:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals "versteckt" vor dem Haus. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

Einbruchschutz kann auch durch Nachbarschaftshilfe ermöglicht werden:

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. - Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus oder beim Nachbarn und sprechen Sie sie an. - Verschließen Sie in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Bodentüren. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, Alarm) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei übe Notruf 110.

