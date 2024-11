Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Fußgängerin mit Rollator von Lkw erfasst

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 84-Jährige bei einem Unfall in Giengen an der Brenz.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 8.30 Uhr ein Müllfahrzeug in der Lange Straße in Richtung Hähnlestraße unterwegs. Der 29-jährige Fahrer des Mercedes leerte in der Einbahnstraße / Zone 30 die Mülltonnen. Die waren am Fahrbahnrand aufgestellt. Dazu hielt der Lkw-Fahrer, der rechts im Führerhaus saß, immer wieder für die Be- und Entladetätigkeiten an. Auf der linken Straßenseite war eine 84-Jährige mit ihrem Rollator unterwegs. Das Müllfahrzeug fuhr an der Fußgängerin mit langsamer Geschwindigkeit vorbei zu den nächsten Abfallbehältern. Dabei kam es zwischen der Seniorin und dem Mercedes Müll-Lkw offenbar zum Kontakt. Die 84-Jährige wurde mit der linken Front des Lkw erfasst. Die Frau stürzte den ersten Erkenntnissen zufolge zu Boden und wurde von dem Lkw überrollt. Der Rollator kam vor dem Müllfahrzeug zum Stehen. Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Frau. Die kam unter dem Lkw zum Liegen. Ein Notarzt war vor Ort und kümmerte sich um die Seniorin. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel. 07321/97520) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ellwangen zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. An dem Lkw ist kein Schaden entstanden. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an, die Langestraße ist im Bereich der Straße Kirchplatz und Geißenmarkt gesperrt.

