Ulm (ots) - Kurz vor 18 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem VW in der Straße Luß unterwegs. An der Einmündung zur L259 bog er nach rechts in Richtung Laupheim ab. Von links, aus Richtung Risstissen, kam ein 49-Jähriger mit einem VW. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. ...

