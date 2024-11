Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall unter Alkohol

Am Mittwoch stießen auf der L259 bei Laupheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem VW in der Straße Luß unterwegs. An der Einmündung zur L259 bog er nach rechts in Richtung Laupheim ab. Von links, aus Richtung Risstissen, kam ein 49-Jähriger mit einem VW. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte. Deshalb musste er mit in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Mann intus hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 12.000 Euro.

++++2313984

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell