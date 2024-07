Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy geraubt - Mitarbeiter mit Drahtschneider bedroht

Kaiserslautern (ots)

Ein Elektronikfachmarkt in der Merkurstraße wurde am Montagabend zum Schauplatz eines Raubdelikts. Wie Mitarbeiter der Polizei mitteilten, machte sich gegen 18:30 Uhr ein Mann in der Handyabteilung an einem Gerät zu schaffen. Der mutmaßliche Täter entfernte die elektronische Diebstahlsicherung und wollte im Anschluss das Geschäft mit dem Mobiltelefon verlassen. Angestellte des Markts hielten den Mann zunächst fest. Dieser drohte aber mit einem Drahtschneider, weswegen die Bediensteten ihn wieder laufen ließen. Der Wert des Handys wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Der unbekannte Tatverdächtige sei zirka 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und einen neon-orangenen Rucksack. Außerdem war er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Raubs aufgenommen und sucht Zeugen. Wem ist der Mann gestern Abend in der Merkurstraße aufgefallen? Wer kann Angabe zu der Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegengenommen. |kfa

