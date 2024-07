POL-PPWP: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Kaiserslautern (ots) - Am späten Sonntagabend gerieten mehrere Personen in der Innenstadt in Streit. Ein 32-Jähriger zog daraufhin eine Machete aus seiner Tasche und verletzte damit seinen 29-jährigen Kontrahenten leicht. Der wiederum setzte Pfefferspray ein. Der Ältere ergriff daraufhin die Flucht und wurde von der Gruppe, bestehend aus vier Personen, verfolgt und mit Glasflaschen beworfen. Hierdurch wurde auch er ...

mehr