Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines Motorrads

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Passant wählte am frühen Dienstagmorgen den Notruf und meldete den Diebstahl eines Motorrads. Nach seinen Angaben traf er in der Brandenburger Straße auf einen Mann, der auf einer KTM Duke saß. Augenscheinlich war das Zweirad gestohlen. Nachdem der mutmaßliche Täter den Zeugen sah, versuchte er zu flüchten. Es gelang ihm aber nicht die Maschine zu starten, weswegen er zu Fuß Reißaus nahm. Eine Streife der Polizei traf in der Pariser Straße einen Mann an, auf den die Beschreibung des Augenzeugen passte. Bei der Kontrolle konnten weitere Hinweise erlangt werden, dass es sich bei dem 34-Jährigen um den Tatverdächtigen des Diebstahls handelte. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Die Polizisten stellten das Motorrad sicher. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

