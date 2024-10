Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fußgänger von Traktor angefahren

Warendorf (ots)

Ein 57-Jähriger aus Drensteinfurt fuhr am Dienstag, den 15.10.2024, gegen 19.07 Uhr, mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf dem unbeleuchteten Mondscheinweg in Drensteinfurt in südliche Richtung. Dabei kam es zum Zusammenprall mit einem 58-jährigen Fußgänger aus Drensteinfurt, der ebenfalls auf dem Mondscheinweg in Richtung Süden spazieren ging. Durch den Zusammenprall wurde der Fußgänger in den Graben geschleudert und schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

