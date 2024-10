POL-WAF: Ennigerloh. Schwer verletzter Kradfahrer

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Montag (14.10.2024) in der Zeit zwischen 8.00 und 11.00 Uhr einen geparkten blauen Opel Astra auf dem Parkplatz einer Pizzeria an der Marktpassage beschädigt. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Wallstrasse. Der Pkw wurde vorne links angefahren. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

