LPI-J: Diebin im Supermarkt gestellt

Reisdorf (ots) - Der Blitzer wurde am gestrigen Tag in Reisdorf aufgestellt und eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die 70-er Zone haben in dieser Zeit knapp 400 Fahrzeuge passiert. Es wurden 8 Verwarngelder und 2 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 109 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

