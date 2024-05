Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Hund gebissen

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs lief ein 21jähriger Weimarer die Trierer Straße entlang, als ein Hund (Terrier-Mix) aus einer Hofeinfahrt gelaufen kam und den Mann in das linke Knie biss. Ein hinzugerufener Krankenwagen kümmerte sich um die Versorgung vor Ort und brachte den Verletzten anschließend ins Klinikum. Der 37jährige Hundebesitzer war ebenfalls vor Ort, so dass ihm der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung gemacht werden konnte.

