LPI-J: Auto mit Steinen beworfen

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde versucht ein Kiosk in der Weimarer Innenstadt aufzubrechen. Hierfür versuchte der unbekannte Täter die Hintertür aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang. Somit gelangte er nicht ins Innere und es blieb beim Sachschaden von etwa 1000 Euro.

