POL-UL: (HDH) Hermaringen - Zigaretten gestohlen

Am Mittwoch stahl ein 35-Jähriger Zigaretten in Hermaringen.

Ulm (ots)

Der Mann betrat gegen 13 Uhr die Tankstelle in der Friedrichstraße. Eine bislang unbekannte Frau verwickelte den Mitarbeiter hinter dem Tresen in ein Gespräch. Währenddessen nahm der 35-Jährige ein große Packung Tabak aus einem Aufsteller und steckte sie unter seine Jacke. Ein weiterer Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und wollte den Mann stellen. Daraufhin flüchtete der 35-Jährige aus dem Tankstellengebäude und fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Giengen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Dieb, ein polizeibekannter 35-Jähriger, identifiziert werden. Weitere Ermittlungen, ob die noch unbekannte Frau etwas mit dem Diebstahl zu tun hatte, dauern an.

+++++++ 2312383(TH)

