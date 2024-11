Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Laster verliert Ladung

Herabfallende Ladung beschädigte am Mittwoch einen VW bei Geislingen a.d. Steige.

Ein 43-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr von Geislingen in Richtung Reichenbach im Täle. Vor ihm fuhr ein Scania-Lkw mit Auflieger. Von dem Anhänger fielen Schottersteine. Die herabfallenden Steine beschädigten die Front und die Windschutzscheibe des VW. Dessen Fahrer verfolgte den Lkw bis nach Reichenbach in die Brühlstraße. Dort konnte er den 29-jährigen Fahrer des Lkw-Gespanns auf den Umstand hinweisen. Die Polizei kam und stellte fest, dass eine Öffnung an der Bordwand nicht vollständig geschlossen war. Deshalb verlor der Auflieger die Ladung und der Schotter verteilte sich in Geislingen auf der Türkheimer Steige, auf der Wiesensteiger Straße und der Überkinger Straße. Den Schotter musste die Straßenmeisterei Geislingen entfernen. In Reichenbach griff der 29-Jährige selbst zum Reinigungsgerät und entfernte die Steine. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Ob auch noch weitere Fahrzeuge von den herumliegenden Steinen beschädigt wurden, ist noch unklar. Mögliche Geschädigte können sich daher bei der Polizei in Geislingen unter der Tel. 07331/93270 melden.

