POL-NB: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall nahe Strasburg (Uckermark)

PHR Pasewalk (ots)

Am 26.10.2024 gegen 21:00 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Groß Luckow und Wilsickow zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades der Marke Suzuki befuhr den Verbindungsweg von Groß Luckow kommend in Richtung Wilsickow. Auf der Brücke über die Bundesautobahn 20 stürzte der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache und wurde dabei schwer jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Pasewalk verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verunfallte Motorradfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und das Motorrad nicht pflichtversichert war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

