Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Stunden nach der Tat: Bewohnerin trifft Wohnungseinbrecher beim Einkaufen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Der Einkauf in einem Lohfeldener Einkaufsmarkt rund drei Stunden nach einem Einbruchsversuch wurde am gestrigen Dienstagnachmittag einem 27-jährigen Mann zum Verhängnis: Die Bewohnerin des Hauses, die den Einbrecher zuvor ertappt hatte, war dort auf den Mann getroffen und hatte die Polizei gerufen, sodass für den mutmaßlichen Täter vor dem Geschäft die Handschellen klickten. Da der polizeibekannte Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aktuell keinen Wohnsitz hat, soll er am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der versuchte Einbruch in ein Einfamilienhaus im Untersten Weg in Lohfelden gegen 14 Uhr ereignet. Die anwesende Bewohnerin war durch verdächtige Geräusche auf den ungebetenen Gast aufmerksam geworden, der gerade versuchte, ein Fenster an ihrem Haus aufzuhebeln. Als der Einbrecher bemerkte, dass die Frau ihn entdeckt hatte, ergriff er sofort die Flucht. Die umgehend eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei führte zunächst nicht zum Erfolg, bis der Täter in dem Einkaufsmarkt wiedererkannt wurde. Die weiteren Ermittlungen gegen den 27-Jährigen wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell