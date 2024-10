Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fehlerhaftes wechseln einer Gasflasche führt zur Gasverpuffung in einem Einfamilienhaus in 17375 Altwarp (LK V-G)

PR Ueckermünde (ots)

Am 26.10.2024 gegen 16:00 Uhr kam es in der Ortschaft 17375 Altwarp, Sandweg, in einem Einfamilienhaus zu einer Gasverpuffung. Nach derzeitigen Kenntnisstand wechselte der 88j-ährige Bewohner des Einfamilienhauses die Gasflasche einer mobilen Gasheizung. Bei der Wiederinbetriebnahme der Heizung kam es zu einer Verpuffung. Dadurch erlitt der Geschädigte Hausbesitzer leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen und Prellungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Ueckermünde verbracht. Am Haus entstand ein Sachschaden von 3000,- Euro. Am Ereignisort kamen die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 42 Kameraden sowie ein RTW und ein Notarzt zum Einsatz.

