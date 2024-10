Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Alt Schwerin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

In der Zeit vom 25.10.2024, 14:00 Uhr bis zum 26.10.2024, 09:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Alt Schwerin. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten der oder die bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Anschließend wurden aus einem Einsatzfahrzeug eine akkubetriebene Rettungsschere und ein ebenfalls akkubetriebener Rettungsspreizer entwendet. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Röbel unter 0399318480, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

