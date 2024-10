POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden zwischen PKW und Schmalspurbahn in Baabe ( Landkreis Vorpommern-Rügen)

Neubrandenburg (ots) - Am 26.10.2024, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 09:00 Uhr, kam es am Zentrum des queerNB e.V. in der 4. Ringstraße in Neubrandenburg zum Diebstahl einer Regenbogenfahne. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten der oder die bislang unbekannten Täter den Fahnenmast und entwendeten die daran befestigte Fahne. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 35,- Euro geschätzt. Zeugen, die ...

